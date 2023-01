Tchad : une campagne de dépistage de la charge virale lancée à Kelo

La campagne de dépistage de la charge virale a été lancée ce 4 janvier à l’hôpital de Kelo, et à la paroisse Notre Dame de l'Assomption de Kelo.



C'est dans l'optique de rendre accessible les services de la charge virale aux personnes vivant avec le Vih/Sida sous traitement, qu'une caravane de dépistage de la charge virale est organisée par le Programme sectoriel de lutte contre le sida et les hépatites (PSLSH) et l'Onusida, du 04 au 05 janvier 2023 à Kelo.



Ce matin, plusieurs personnes malades du VIH/Sida, à majorité des femmes, se sont présentées dans les deux centres de dépistage précités.



Le dépistage est gratuit. Le prélèvement se fait sur présentation du carnet du patient. Et les analyses seront faites à N’Djamena, pour renvoyer les résultats après.