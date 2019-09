Tchad : une campagne de sensibilisation pour la cohabitation éleveurs-agriculteurs

Les membres de l'Union nationale des jeunes cadres pour la consultation et la cohabitation Pacifique (UNJCP), ont tenu hier une rencontre de concertation à N’Djamena pour peaufiner une stratégie de lutte contre la résurgence des conflits intercommunautaires dans les trois provinces du pays à savoir le Ouaddaï, le Sila et le Tibesti.



Cette rencontre a permis de dégager un consensus qui consiste à faire des descentes, particulièrement dans les provinces du Ouaddai et du Sila pour encourager les différentes communautés impliquées dans des conflits meurtriers à privilégier la conciliation comme outil de dialogue et de concertation.



L’UNJCP exhortera lors de sa tournée dans l'Est du Tchad, les agriculteurs et les éleveurs à la cohabitation pacifique pour le développement harmonieux d'un peuple.



Elle explique que les conflits entre agriculteurs et éleveurs naissent de la compétition pour accéder aux ressources et que ces conflits intercommunautaires ne sont pas sans conséquences. “C'est pourquoi on parle aujourd'hui de conflits intercommunautaires dans les provinces de Sila, du Moyen Chari, et du Ouaddaï”, soutient l’UNJCP.