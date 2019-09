Tchad : une campagne de sensibilisation pour renforcer la scolarisation des filles

L'association La Voix de la femme a lancé lundi à la Bibliothèque nationale, la caravane de sensibilisation intitulée "Ma fille va à l'école". L'évènement est parrainé par le ministère de l'Education nationale et de la Promotion civique.



Selon la présidente de l’organisation de La Voix de la femme, Mme. Amina Tidjani Yaya, "à l'ère est de la mondialisation, la femme ne doit pas rester à la marge. Tout comme les hommes, elle a les capacités nécessaires permettant d'assurer les grandes responsabilités et de contribuer à la construction de l’édifice. Mais cela passe absolument par l’école."



"Ne dit-on pas que « éduquer une femme, c’est éduquer tout une nation ». C’est pourquoi monsieur le ministère de l’éducation vous devez être trop regardant dans votre politique d’une éducation inclusive et ce, avec des mécanismes de suivi et de protection des filles, car nos sœur et filles sont toujours vulnérables à l’école parce qu’elles sont harcelées", a souligné Mme. Amina Tidjani Yaya.



La militante associative a fait part de témoignages qui l'ont interpellé, notamment celui d'une fille de 17 ans qui s'est confiée sur les abus de son censeur dont elle a été victime, ou le cas d'un directeur d'école qui raconte avoir vu l'un de ses meilleurs élèves, une fille de 13 ans, être donnée en mariage par son père.



La caravane de sensibilisation dans les dix arrondissements de la ville de N’Djamena consiste à faire passer le message sur l’importance de la scolarisation des filles auprès des parents, chefs de quartier, leaders religieux et jeunes.



D'après le ministre de l’Education nationale et de la Promotion civique, Aboubakar Sidick Tchoroma, "l’objectif qui nous réunit est de sensibiliser le grand public sur l’importance de l’éducation des filles et les maintenir à l’école jusqu’au secondaire voire supérieur. Le gouvernement a toujours œuvré dans le sens de (donner de la) dynamique au système éducatif tchadien et ce, avec l’appui de ses partenaires que vous êtes."



Le lancement de la caravane de sensibilisation sur la scolarisation des filles qui s’inscrit dans le cadre des activités de la « Voix de la femme », a pour objectif de "parvenir à une éducation de qualité et à l’amélioration progressive du taux de fréquentation et d’achèvement des jeunes filles en milieu rural et urbain."



L’article 35 de la Constitution de la 4ème République rappelle que « l’éducation est obligatoire pour tous ». Le ministre Aboubakar Sidick Tchoroma estime que cet "objectif ne sera atteint que si tous les enfants, filles comme garçons, sont concernés et de manière équitable par cette éducation."