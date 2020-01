Tchad : une campagne médicale contre la rougeole dans 17 districts sanitaires

Une campagne de vaccination contre la rougeole, la supplémentation en vitamine A et le déparasitage au mebendazole a lieu dans les 17 districts sanitaires du Tchad, y compris à N'Djamena, du 16 au 22 janvier 2020.



Selon le ministère de la Santé publique, "cette campagne concerne uniquement les enfants entre 6 mois et moins de 5 ans. Il n y aura pas de porte-à-porte. Tous les parents sont invités à conduire leurs enfants sur le site de vaccination le plus proche, ou au centre de santé."



La rougeole est une maladie très dangereuse qui peut causer la mort des enfant , les rendre sourds ou aveugles. Elle se transmet d'un enfant malade à un enfant en bonne santé par les crachats les éternuements, les mains contaminées par les sécrétions du nez ou de la bouche. Seule la vaccination et la supplementation en vitamine A peut protéger les enfants contre la rougeole.



"Faisons vacciner tous nos enfants de 6 mois à 5 ans contre la rougeole afin de leur assurer une bonne santé", indique le ministère de la Santé publique.