Tchad : une campagne ophtalmologique va consulter 10000 patients à Sarh

La Fondation Grand Coeur a procédé au lancement, ce dimanche 28 avril à Sarh, chef lieu de la province du Moyen Chari, d'une caravane ophtalmologique au profit des couches vulnérables de cette province. La caravane est réalisée en partenariat avec les ONG Direct Aid et Eye of the world, sous la supervision du ministère de la Santé Publique.



Elle a lieu du 28 avril au 05 mai prochain et offrira une consultation à plus de 10.000 patients, tandis que 1000 d'entre eux bénéficieront d'une opération gratuite.



La Fondation prévoit d'autres activités dans la zone, notamment la formation des matrones sur le suivi et l’aiguillonnage des femmes enceintes, la formation des groupements féminins de la localité en activités génératrices des revenues (AGR) et distribution des kits et matériels agricoles, la création d’un Centre de couture pour apprendre aux femmes et jeunes filles ce métier et l'appui en matériels et ouvrages au Centre de lecture et d'animation culturelle.