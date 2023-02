Tchad : une campagne politique de sensibilisation prône la forme d'État unitaire dans la Tandjilé

L'objectif de cette visite était de sensibiliser les femmes de cette contrée sur les résolutions du Dialogue National Inclusif et Souverain (DNIS) et de les inciter à adhérer à la forme d'État unitaire fortement décentralisé.



Au cours de cette rencontre, les femmes de ce quartier ont exprimé leur engagement en faveur du Mouvement Patriotique du Salut et ont déclaré qu'elles exécuteront les directives du parti. Cependant, elles ont également exprimé leur désir de participer à la prise de décision.



La coordinatrice adjointe du Bureau de Soutien le Palais de l'Union de la Tandjile, Zenaba Adoum Arabi, a exhorté les femmes à se concentrer sur le présent et à voter pour un État unitaire fortement décentralisé lors du référendum. Elle a encouragé ses sœurs à mettre de côté le passé pour fonder un avenir meilleur.



Enfin, le coordonnateur provincial de la sous-coordination de la Province de la Tandjile, Salim Siboro, a appelé ces femmes à cultiver la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale.



Il convient de souligner que, après cette réunion de sensibilisation, une soirée dansante a été organisée au bureau départemental de la Tandjile Ouest pour permettre le brassage entre les jeunes de différentes confessions religieuses. Cette soirée a été placée sous la tutelle du coordonnateur départemental Ali Moussa. Au cours de cette soirée, un concours de danse a été organisé et les trois premiers gagnants ont reçu des primes.