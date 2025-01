Tchad : une campagne pour promouvoir la formation technique et professionnelle des jeunes à Abéché

Cette journée vise à sensibiliser et à informer les jeunes sur les bénéfices de la formation technique et professionnelle, ainsi que sur son impact dans leur vie socioprofessionnelle.



Ousman Kelly Adoum, directeur du centre de formation technique et professionnelle d’Abéché, a souligné que cette campagne a pour objectif d’améliorer l’accès à la formation technique et de mettre en lumière son importance pour les jeunes aspirant à acquérir des compétences professionnelles. « Ces compétences leur permettront de trouver un emploi et de se lancer dans l’entrepreneuriat », a-t-il expliqué. Selon lui, cette initiative s’inscrit parfaitement dans la politique du gouvernement en matière d’enseignement professionnel et technique.



Zakaria Bakhit, représentant du recteur de l’académie de l’Est et directeur de cabinet de l’académie, a insisté sur l’importance de la formation technique. « Se former dans ce domaine permet d’accroître ses compétences, même en entreprise », a-t-il déclaré. Il a ensuite appelé les jeunes et les parents à s’investir davantage en inscrivant et en encourageant leurs enfants à fréquenter les centres de formation professionnelle et technique. « Ces formations leur permettront d’acquérir des connaissances essentielles pour prendre en charge leur vie quotidienne », a-t-il ajouté.



Cette campagne de sensibilisation et d’information est une initiative du centre de formation technique et professionnelle, dans le cadre de son projet de développement et d’employabilité des jeunes. Elle est financée par l’Association internationale pour le développement.