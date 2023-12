Tchad : une campagne sur la paix pour les jeunes leaders lancée à Abéché

Cette session de formation est une initiative du CNJT en partenariat avec l'École Africaine pour la Paix, rendue possible grâce à l'appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). La formation, dirigée par les responsables de l'École Africaine pour la Paix, durera quatre jours et vise à outiller au moins 200 jeunes.



Sous l'approche « Campagne pour la Paix, le Traitement des Blessures Intérieures et le Vivre Ensemble », Youssouf Touka Tolly, représentant le président du CNJT, a présidé le lancement de la formation aux côtés des autorités locales et de Moudeina Voussou, Coordonnateur de l'École Africaine pour la Paix.



Le représentant du président du CNJT a remercié le PNUD pour le financement de cette activité et son soutien continu en faveur de la jeunesse tchadienne. Il a également salué l'engagement du Ministre en charge de la jeunesse, Patalet Geo, pour son rôle actif dans l'obtention de soutiens divers pour les jeunes, ainsi que le Gouverneur de la Province du Ouaddaï pour son accompagnement. Cette formation, axée sur la prévention des conflits et la promotion de la paix, vise à renforcer les capacités des leaders des organisations de jeunes.