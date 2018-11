Tchad : une caravane ophtalmologique réalise plus de 10.000 consultations

Une caravane ophtalmologique de la fondation Grand Coeur qui a eu lieu du 10 au 17 novembre dernier à l'hôpital régional de Bol, a pris fin dans la province du Lac. Des milliers de personnes, enfants, femmes et hommes ont été consultés et soignés gratuitement par une équipe médicale spécialement mobilisée.



"Nous avons consulté plus de 10.000 patients. Nous avons posé 511 actes chirurgicaux, dont 472 cataractes. Nous avons par ailleurs formé 200 matrones et 73 groupements féminins dans les activités génératrices de revenus. La fondation Grand Coeur a mis à la disposition des écoliers des lots de fournitures scolaires et du matériel didactique afin que ces jeunes excellent dans le mérite et l'excellence", a expliqué Dr. Ahmat Mbodou Mahamat, chef de mission de la fondation Grand Coeur à Bol.



Au total, 873 patients ont été traités avec des collyres tandis que 539 paires de lunettes ont été distribuées aux personnes opérées.



La caravane ophtalmologique va sillonner d'autres provinces du pays.