Tchad : une caravane sociale de mobilisation pour le dialogue à Moundou

Les travaux sont présidés par le secrétaire général de la province du Logone Occidental, Tchouzebeu Sindang Basile, entouré des autorités compétentes.



Dans son mot d'ouverture, le secrétaire général de la province du Logone Occidental, Tchouzebeu Sindang Basile, exhorte les jeunes à saisir cette opportunité combien exaltante, ultime moyen de se faire entendre lors du dialogue national inclusif prévu le 20 août prochain à N'Djamena.



Les représentant des associations venues de N'Djamena pour la circonstance ont ensuite animé une conférence-débat sur le thème : "le rôle de la jeunesse dans le processus de la transition". C'est l'occasion pour les participants de cerner les enjeux et attentes de ce dialogue. Les interventions ont porté sur le concept de la transition et la participation des jeunes à ce rendez-vous national.



Pour matérialiser cette journée, un don composé de matériels et équipements a été remis à la délégation des sports à la Maison de la culture Maoundoé Naindouba.



La caravane dénommée "en route pour le dialogue national inclusif" est un moyen qui sera inscrit à jamais dans l'agenda de la province du Logone Occidental.