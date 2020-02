Tchad : une carte sanitaire pour renforcer les services de soins

Le Tchad dispose désormais d’une carte sanitaire en vue de mieux gérer et coordonner ses interventions, et assurer la couverture santé universelle pour tous.



Les assises de l'atelier national sur la validation technique de la carte sanitaire au Tchad se sont tenus du 17 au 20 février.



Le rapport 2019-2023 a été validé jeudi à l’issue d’un atelier à Mara, en présence du ministre de la Santé publique, Pr. Mahamoud Youssouf Khayal.



Selon le ministère de la Santé publique, la carte sanitaire permettra au Tchad et a ses partenaires, d'orienter les interventions et faire une bonne planification afin de rendre disponible les services de soins dans chaque localité selon la spécificité.



Les participants à l'atelier ont recommandé entre autres au ministère de disséminer les résultats de la carte sanitaire, faire un plaidoyer auprès des hautes autorités pour le respect de l'acte réglementant la création et la fermeture des formations sanitaires avec des critères bien définis, et planifier les interventions du ministère de la Santé publique sur la base de carte sanitaire.