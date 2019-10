Tchad : une centaine de mémorisatrices du Coran distinguées

Une cérémonie de fin d’enseignement du Coran a été organisé vendredi dans le 8ème arrondissement de N’Djamena, au quartier Diguel Riyad, par l’association Ziloul Ach.



L’association a pour but d’enseigner aux femmes musulmanes le saint Coran et la Sunna du prophète, contribuer à la promotion de la culture et de la civilisation islamique ; propager les valeurs morales islamiques dans le vie quotidienne ; renforcer les liens de fraternité et d’amitié entre les musulmans ; participer aux manifestations culturelles et religieuses ; promouvoir la cohabitation pacifique entre les tchadiens sans distinction aucune, et soutenir les veuves, les orphelins et les personnes de troisième âge.



Cette association a été mise sur pied en 2015 par des jeunes de différents horizons, dans le souci de pallier à certains maux que vit la société tchadienne.



Au cours de la cérémonie de remise d’attestation, plus de 22 filles ont mémorisé le Coran, dont 17 avec des mentions d’excellence et cinq avec des mentions « très bien », sur une centaine d’apprenants.



La cérémonie s’est déroulée en présence de la présidente de l’association, Amouna Ali Sougui. Elle a félicité les apprenants et a offert plusieurs Coran et autres cadeaux pour les encourager dans leur engagement d’honorer la valeur de l’Islam.



Elle a demandé aux autres femmes de suivre le même chemin en se rapprochant de l’association pour une bonne formation dans la pratique religieuse de l’Islam.