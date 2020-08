Tchad : une cérémonie de prise d'armes à N'Djamena pour les 60 ans d'indépendance

La cérémonie d'élévation à la dignité de Maréchal a été suivie mardi d'une cérémonie de prise d'armes à la Place de la nation, marquant le 60ème anniversaire de l'accession du Tchad la souveraineté internationale.



L'évènement a eu lieu en présence du couple présidentiel. Un comité restreint d'officiels était également présent à la tribune.



Comme chaque année, de nombreux citoyens se sont réunis à la Place de la nation pour assister à l'évènement.



Le chef de l'État, habillé avec la tenue de Maréchal et muni de son bâton de commandement, a passé en revue les troupes, déposé des gerbes de fleurs sous le monument aux morts et décoré des récipiendaires à l'Ordre national.



La cérémonie a duré moins d'une quarantaine de minutes. Elle a eu lieu de manière plus sobre que les années précédentes, agrémentée par un survol d'hélicoptères et de chasseurs de l'armée de l'air.