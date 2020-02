Tchad : une chaine pédagogique renforcée pour une éducation de qualité

L'UNESCO organise du 25 au 28 février 2020 à N'Djamena, un atelier de formation de la 2ème génération des formateurs-référents de la chaîne pédagogique du primaire du ministère de l'Education nationale et de la Promotion civique.



Cette atelier s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement de l'éducation et de l'alphabétisation au Tchad (PREAT) à travers sa composante d'amélioration et d'enseignent.



Cette atelier national a pour objectif de renforcer les capacités des formateurs-référents dans le domaine de l'ingénierie de formation et de l'utilisation des modules de formations des inspecteurs, conseiller pédagogique, directeurs des écoles et des enseignants du primaire dans l'optique de disposer d'un groupe de formateurs dont la polyvalence permettra d'assurer le renforcement des capacités des différentes acteurs de la chaîne pédagogique.



Il s'agira spécifiquement de décliner les missions pédagogiques de l'inspecteur et ou des conseillers pédagogiques ; acquérir les savoirs fondamentaux qui constituent les principes organisationnel et méthodologique à la base de la préparation et de l'animation d'une session de formation pour enseignants ; et comprendre et restituer les contenus du module de formation destinés aux inspecteurs et aux conseillers pédagogiques.



La formation vise également à s'approprier les contenus des modes des formation des directeurs des écoles primaires et de simuler le scénario pédagogique de la formation de ces acteurs de la chaîne pédagogique ; s'approprier les contenus des modules de formation des enseignants chargés des cours et simulier le scénario du déroulement de leurs formations.