Tchad : une collision entre un minibus et un camion entraîne une dispute à N’Djamena

Un véhicule de transport en commun est entré en collision avec le camion grue d’une société. L’accident s’est déroulé ce 28 décembre à 9 heures 15, sur l’axe du rond-point Hamama, non loin du Palais de justice.



D’après les témoins trouvés sur les lieux, le chauffeur du bus de transport « a tort », car le conducteur du camion, en pleine manœuvre, a mis son clignotant.



« Le chauffeur de bus roulait à toute vitesse. C’est ce qui a causé l’accident », racontent les témoins. L’accident a engendré une dispute entre les deux chauffeurs et les ouvriers sur le chantier.



Grâce à l’intervention de la police, le calme est revenu entre les deux chauffeurs. Et les deux véhicules sont entre les mains de la police.