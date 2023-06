Tchad : une commission DDR chargée de lister et localiser les combattants des groupes politico-militaires

Ladite commission assume la responsabilité globale de la conception et de la mise en oeuvre du processus DDR. Elle a notamment pour mission de faire un état des lieux des groupes politico-militaires, les listes de leurs combattants et leur localisation ; assurer la collecte, la documentation et le contrôle des armes, munitions, véhicules et équipements militaires de chaque groupe ; planifier, organiser et contrôler la démobilisation des soldats notamment leur traitement dans les centres de cantonnement jusqu'à leur libération officielle ou encore évaluer la nature des besoins des soldats démobilisés.



La commission est placée sous l'autorité directe du premier ministre. Elle est composée d'un bureau et des membres dont la liste nominative est fixée par arrêté du premier ministre.