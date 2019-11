Tchad : une commission d'investigations sur les allégations mensongères créée à l'Est

Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou, a reçu samedi à sa résidence, les autorités traditionnelles, religieuses, ainsi que les chefs de quartier et de carré de la ville d'Abéché. A l'ordre du jour a été évoqués l'implication de tous les acteurs dans le désarmement des civils et le développement de la province.



Le gouverneur a indiqué que les leaders traditionnels ont un rôle important dans la recherche de la paix. Selon lui, le développement durable d'une localité nécessite l'implication des autorités à divers niveaux.



Les autorités traditionnelles sont invitées à intensifier la sensibilisation à l'endroit des citoyens afin de les inciter à déposer les armes. Elles doivent s'impliquer davantage pour contribuer à la recherche de la paix et de la stabilité.



Le n°1 de la province du Ouaddaï a demandé aux leaders religieux de multiplier les prêches en faveur de la cohabitation pacifique.



Diverses personnalités ont pris successivement la parole pour réaffirmer leur engagement en faveur de la consolidation de la paix.



Une commission mixte chargée de sensibiliser et de faire des investigations sur les allégations mensongères dans la province du Ouaddaï a été mise en place. Elle est présidée par le colonel Bakhit Ibrahim Siro et le sultan du Ouaddaï, Chérif Abdelhadi Mahdi, selon l'arrêté lu par le secrétaire général de la province.



Plus de 2250 armes saisies par le comité de désarmement ont été présentées samedi aux autorités, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée au camp de la force mixte Tchad-Soudan à Abéché.