Tchad : une commission ministérielle créée pour promouvoir les droits des enseignants

Le ministre de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique, M. Moussa Kadam, a pris une décision importante ce lundi 30 octobre 2023 en signant un arrêté pour la création d'une Commission de Négociation en collaboration avec les Syndicats des Enseignants et le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Promotion Civique.



Cette Commission aura pour mission principale de traiter divers sujets, notamment la question de la sécurité sociale des enseignants et des élèves, la question des retraites des enseignants, la révision de certains points du protocole d'accord en vigueur, ainsi que l'application des textes et la mise en place du siège du SET (Syndicat des Enseignants du Tchad).



Elle sera composée de 18 membres représentant les différents ministères et les syndicats, et sera présidée par le secrétaire général du ministère de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique.