Tchad : une compétition culturiste aura lieu les 13 et 14 juin à N'Djamena

Sous le thème "Avoir un corps de rêve c'est possible !", cet événement mettra en avant différentes catégories de compétition, telles que la présentation corporelle, la compétition des poids lourds et des poids légers, et bien d'autres.



Pour garantir le succès de cette compétition, l'invité spécial Guest, un bodybuilder du Nigeria ayant remporté la troisième place aux États-Unis, est arrivé pour apporter son soutien.



L'initiateur de l'événement, Big MALA, a souligné que la première édition n'est pas facile, mais qu'il ne compte pas abandonner. Son rêve est de donner une chance et de valoriser cette activité qui est souvent négligée par les Tchadiens, malgré ses bienfaits pour la santé humaine.



Au cours de la conférence de presse, les journalistes présents ont posé des questions pour clarifier les détails de l'événement et transmettre le message aux personnes concernées. Toutes les questions ont été répondues avec précision, facilitant ainsi la communication avec les différents médias présents.



La compétition se déroulera de 15h à 18h et l'accès sera gratuit pour le public. Cet événement constitue une opportunité pour les amateurs de culturisme de montrer leur passion et leur dévouement, ainsi que de promouvoir une vie saine et active.