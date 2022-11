Tchad : une compétition du CICR sur le Droit International Humanitaire à l'Université de Sarh

Une mission du CICR/Tchad conduite par son conseiller juridique, Lazare Tikri Serge, a organisé le 18 novembre une compétition de rédaction et de présentation sur le Droit International Humanitaire (DIH) axé autour du thème « Les violences sexuelles dans les conflits armés ». C’était à l’intention des étudiants de 3ème année de la faculté en droit de l’Université de Sarh.



L’objectif de cette compétition est de renforcer la collaboration avec les universités pour une connaissance renforcée du CICR/Tchad et du DIH au sein des universités partenaires.



​Le conseiller juridique Lazare Tikri Serge a indiqué cet exercice s’inscrit dans le cadre de la promotion de la connaissance et de l’application du DIH au Tchad. Il vise à intéresser les étudiants aux recherches en DIH à travers Internet à des problématiques et thématiques humanitaires d’actualité dans le monde.



Présent à cette compétition, le secrétaire général de l’Université de Sarh, Dr. Mahamat Youssouf Mahamat s’est réjoui de cette initiative entreprise par le CICR qui vise à encourager les étudiants en faculté de Droit et les enseignants chercheurs à vraiment s’engager dans des recherches.



Le chef de département en Droit, Mahnkoïri Ndiguyana, a souligné que le Tchad est un pays ou la promotion du DIH est faible et mérite d’être renforcée surtout en milieu universitaire.



​Trois candidats ont concouru à savoir : Mlle. Panombaye Carine, Mbaïnaïssem Nathaniel et Togyanouba Samson.



À l'issue de la délibération des résultats par les membres du Jury, Mlle. Panombaye Carine remporte le premier prix avec une moyenne de 17/20. Elle représentera la province du Moyen-Chari pour la compétition nationale.