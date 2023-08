Tchad : une conférence-débat sur la coopération Tchad-France

Le Think Tank "Tchad Notre Patrimoine " a animé ce 17 août 2023, une conférence-débat axée sur le thème : « Quel constat et perspectives de la coopération Tchad-France ».



Selon les panelistes qui ont pris la parole au cours de cette conférence-débat, la coopération entre le Tchad et la France comporte plusieurs domaines. C’est pour cette raison que la discussion de ce jour s’est uniquement focalisée sur le constat et les propositions pour des relations saines à venir.



Par ailleurs, la coopération Tchad-France est très juste et basée sur le contexte humaniste. Par ailleurs, elle présente plusieurs perspectives positives. Tout d'abord, les deux pays ont une histoire commune, avec la présence française au Tchad pendant la colonisation.



Cette relation historique peut servir de base solide pour renforcer la coopération bilatérale. Ensuite, le Tchad est confronté à de nombreux défis en termes de sécurité et de développement.



La France peut apporter un soutien important dans ces domaines, en termes de formation des forces de sécurité tchadiennes, de renseignement et d'appui logistique. La coopération militaire entre les deux pays est déjà étroite, notamment dans la lutte contre les groupes terroristes au Sahel.



Enfin, la coopération entre le Tchad et la France peut également se traduire par des échanges culturels et éducatifs. Les deux pays peuvent travailler ensemble pour promouvoir la langue française, renforcer les échanges universitaires et favoriser la connaissance mutuelle des deux sociétés.



Cependant, il y a aussi des défis à surmonter pour développer la coopération entre les deux pays. Parmi ces défis figurent la question des droits de l'homme, les tensions politiques internes au Tchad et la pression migratoire venant de la région.



Il est donc essentiel que les deux pays travaillent ensemble, de manière inclusive et respectueuse, pour relever ces défis et promouvoir des relations positives et durables. Des questions d'éclaircissement ont été posées aux panelistes pour une meilleure compréhension.