Tchad : une conférence-débat sur la responsabilité politique organisée à Abéché

La sous-coordination nationale pour la paix d’appui au Conseil Militaire de Transition, dans la province du Ouaddaï, a organisé dimanche dernier, au Centre foyer des jeunes d´Abéché, une conférence-débat sur le thème : la responsabilité politique pendant la transition. Cette conférence-débat était co-animée par Abdelhamid Hassaballah Djelio et Abba Ali Youssouf, en présence des élèves, étudiants et les membres de la sous-coordination.



Dans son introductif, le point focal de la sous-coordination nationale pour la paix d’appui au Conseil Militaire de Transition dans le Ouaddaï, Mahamat Abdelrahim Chahata, a précisé que cette conférence-débat entre dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur la paix et la cohabitation pacifique, initiée par son organisation, il y a quelques mois, en vue de soutenir le CMT dans cette phase de crise que le pays traverse. Mahamat Abdelrahim Chahata a fait savoir que la sous-coordination de la province du Ouaddaï veut, à travers ce débat, faire comprendre au public les enjeux de la transition.



Dans sa présentation du thème, Abdelhamid Hassaballah Djelio a indiqué à l’assistance que la période de transition est un processus qui nécessite une implication de chaque Tchadien. C’est pourquoi, il a révélé que les Tchadiens doivent savoir que le processus de transition n’est pas seulement l’affaire des autorités du Conseil Militaire de Transition, mais il revient à toutes les couches sociales d’apporter leurs contributions dans la recherche de la paix. Il a demandé aux participants d'être les ambassadeurs auprès de leurs proches, afin de promouvoir la culture de la paix.



De son côté, Abba Ali Youssouf a souligné que l’organisation du prochain dialogue national inclusif va regrouper tous les Tchadiens, notamment les femmes et jeunes qui ont un grand rôle à jouer, afin de véhiculer le message de paix et de cohabitation pacifique, pour que la transition soit couronnée de succès. Les conférenciers ont répondu aux préoccupations de l´assistance, liées au thème. Quant aux participants, ils se sont engagés à transmettre les messages reçus partout où ils seront.