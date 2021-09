Tchad : une coupe de football dans la Nya, sponsorisée par l'ex-PM Nadingar

La coupe de football du département de la Nya, sponsorisée par l'ancien premier ministre Emmanuel Nadingar, natif de la localité, s'est achevée le 5 septembre 2021 par une finale qui a opposé les équipes Changaï FC à Guirakag.



Placée sous le haut patronage du préfet du département de la Nya, Ali Youssouf Barh, cette coupe a pour objectif d'encourager les jeunes à être solidaires et au vivre ensemble, gage de la paix. Elle vise aussi à développer les talents des jeunes tant au niveau provincial que national.



Dans son mot de circonstance prononcé à la fin de la rencontre qui s'est soldée par 2 buts à 1 en faveur de l'équipe Changaï FC, Emmanuel a évoqué la valeur des jeunes dans la société. Il les a invités à cultiver la paix, la solidarité et le pardon pour un développement du pays.



"Nous avons assisté à une démonstration des talents des jeunes. Cette démonstration est celle du brassage, du pardon, de l'amitié, de la fraternité et c'est cela que nous devons cultiver". L'ancien premier ministre affirme qu'il sera toujours auprès de la jeunesse de la Nya et lui apportera toujours son soutien pour la promotion du sport. Le préfet du département de la Nya a encouragé les jeunes à développer le sport qui est un moyen de brassage et de culture de la paix.



À l'occasion de cette finale, plusieurs équipements sportifs constitués notamment de maillots et ballons ont été rmis aux équips du département.