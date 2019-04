Tchad : une course de dromadaires pour perpétuer les coutumes à Amdjarass

A Amdjarass, 200 dromadaires ont rivalisé ce lundi 1er avril sur une distance de 10,6 km, permettant aux meilleurs de remporter un prix du Festival international des cultures sahariennes. Le président tchadien Idriss Deby Itno, habillé en tenue traditionnelle de couleur blanche et portant une paire de lunette noire, était assis sur son fauteuil en présence des officiels et des délégations étrangères à la tribune, observant la course des dromadaires qui se dirigeaient vers le point d’arrivé.



Les dix premiers chameliers ont reçu des récompenses allant de 200.000 à 5 millions de Francs CFA. Le chef de l'Etat a remis un chèque d’un montant de 5 millions Francs CFA au premier chamelier. Le deuxième chamelier a obtenu une somme de 2 millions Francs CFA des mains du ministre de l’Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, Mahamat Abali Salah. Le troisième a reçu une récompense de 1,5 millions Francs CFA des mains du directeur de cabinet du président de la République.



Les autres prix ont été respectivement remis par l’un des conseillers du président, Dilo Adoum, le général Herry Thierra et le général Ousman Bahr, des hommes qui constituent le pilier sécuritaire du président.



Un périmètre de sécurité dressé par les forces de défense et de sécurité empêchait les dromadaires lors de cette course de franchir la piste de la tribune officielle. Cela n’a pas empêché un dromadaire de projeter violemment un militaire dans sa course, avant que ce dernier ne se relève pour le contenir rapidement et l’empêcher de franchir la piste de la tribune officielle.



Plusieurs groupes de danse, notamment du Niger et de la Mauritanie, ont esquissé quelques pas de danse pour tenir le public en haleine, vibrants sous le rythme des chansons pour valoriser leur identité culturelle.



Dimanche, dix chevaux ont été primés lors d’une course effectuée sur une distance de 10 km. Des chèques allant de 1 million à 3 millions Francs CFA ont été remis en présence du chef de l'Etat.