Tchad : une course de pirogues organisée à Moundou

La deuxième édition de la course de pirogue s’est déroulée ce 25 septembre 2019 à Moundou, chef-lieu de la province du Logone Occidental.



Cette compétition est initiée par Laoundam Alladoum Vincent Lé Ndolékembé, natif de la localité, chef du quartier Guelbé de Moundou et coordonateur des chefs traditionnels de la province du Logone Occidental.



C’est en collaboration avec 5 chefs de quartiers de la ville de Moundou que l’évènement a été rendu possible. Les quartiers Dokab, Tayé, Ngara, Mbomian, et Guelbé se sont rivalisés pour être les meilleurs.



La cérémonie de lancement a été rehaussée par la présence des autorités administratives, civiles et militaires de la province du Logone Occidental, notamment le secrétaire général de la province Ngana Djékila, le secrétaire du département du Lac Wey Djasnan Diondi, le sous-préfet de Moundou Rural Mobé Amos, le maire de la ville de Moundou, Nérolel Ndoukolé, ainsi que les chefs traditionnels et chefs de terre.



C’est par des rites traditionnels au bord du fleuve Logone pour implorer la faveur des ancêtres pour l’année en cours, la bénédiction des chefs de terre ainsi que la démonstration des « Mbaou » (pêcheurs en langue Ngambaye) sur l’utilisation de leurs différents outils de pêche que la compétition a démarré.



L’initiateur Laoundam Alladoum Vincent Lé Ndolékembé a situé l’objectif qui est de vulgariser la culture des « Mbaou » (un peuple pêcheur de la province), et aussi de favoriser le brassage et la cohabitation pacifique dans la localité car, selon lui, les tchadiens ont longtemps vécu en cohabitant pacifiquement mais c’est l’homme politique qui divise.



Le secrétaire général de la province du Logone Occidental, celui du département de Lac Wey et le maire de la ville de Moundou ont salué l’initiative qui selon eux, permet non seulement de valoriser et pérenniser la culture tchadienne, mais aussi de la montrer à la nouvelle génération des jeunes qui oublient peu à peu la tradition du fait de la modernisation qui domine.



Pour la première étape, ce sont les quartiers Dokab, Doyon et Tayé qui ont compéti sur une distance d’environ un kilomètre. Le quartier Dokab est arrivé en tête, suivi du quartier Doyon et le quartier Tayé en dernière position.



La deuxième étape a opposé les quartiers Mbomian, Guelbé et Ngara. Elle s’est également déroulée sur une distance d’environs un kilomètre. Les piroguiers du quartier Guelbé sont arrivées en tête, suivies de celles du quartier Ngara. Le quartier Mbomian est arrivé en dernière position.



Les vainqueurs recevront des prix qui seront remis prochainement au cours d’une cérémonie officielle. La population qui est sortie très nombreuse a apprécié l’initiative. La prochaine édition est prévue l’année prochaine, à la même période.