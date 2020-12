Tchad : une délégation d'Interpol reçue par le chef de la diplomatie

Le ministre des Affaires étrangères Amine Abba Sidick a reçu jeudi une délégation d'Interpol à N'Djamena.



La délégation a été conduite par Richard Gotwe, chef du programme du Système d’information policière en Afrique de l’Ouest (SIPAO), en présence du chef de délégation de l'Union européenne au Tchad et du point focal du Système d'information policière pour le Tchad (SIPT).



Les échanges ont porté sur la lutte contre le terrorisme, la criminalité transfontalière et le projet "SIPT", indique le département ministériel.



Le SIPAO est un programme financé par l'Union européenne avec pour objectif de créer une base de données policières. Il est basé à Abidjan en Côte d'Ivoire.



Le directeur du programme SIPAO, Richard Gotwe, a exprimé le souhait que ce projet soit une réussite, afin de contrer toutes les menaces sécuritaires qui menacent le Tchad, la région et plus globalement l'Afrique.



Le projet est lancé au Tchad depuis 2016. Il est implémenté par Interpol.