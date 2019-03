Tchad : une délégation d'investisseurs égyptiens à N'Djamena

Une délégation d'investisseurs et d'hommes d'affaires égyptiens, conduite par Zahar Nassir, ministre des investissements et de la coopération internationale, est arrivée ce jeudi 7 mars à N'Djamena où elle a eu une séance de travail avec le ministre de l'Economie et de la Planification du développement, Issa Doubragne, les techniciens du département et l'Agence nationale des Investissements (ANIE) sur les opportunités d'investissements.



Le Tchad regorge d'énormes potentialités qui pourraient intéresser les investisseurs égyptiens. L'Egypte est "disposée à soutenir les actions du Gouvernement tchadien dans ses projets prioritaires", a expliqué la ministre égyptienne.



"Nous vous adressons toute notre gratitude pour avoir pris le temps de venir en mission de travail afin d'explorer les centre d'intérêts qui vont lier l'Egypte et le Tchad. Je voudrais aussi témoigner de toute notre reconnaissance à tous ceux qui se sont associés à cette mission d'importance à l'effet d'exploiter toutes les opportunités économiques que votre pays peut offrir au Tchad", a déclaré le ministre tchadien Issa Doubragne.



L'Agence nationale des investissements a présenté à la délégation égyptienne le plan nationale de développement 2017-2021 et la charte nationale d'investissements au Tchad.