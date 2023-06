Tchad : une délégation de l’OCI procède à une évaluation sur le terrain des besoins humanitaires

Au cours de cette rencontre, le Gouverneur a mis l’accent sur l’afflux continu de réfugiés arrivant quotidiennement au Tchad, avant de lancer un appel en faveur d’un soutien plus significatif pour aider le gouvernement tchadien à satisfaire aux besoins croissants des réfugiés.



Les membres de la délégation ont également rencontré M. Ali Abdoulaye Idriss, délégué régional de la Commission nationale pour l’accueil et la réinsertion des réfugiés et rapatriés, qui l’a informé du rôle de coordination jouée par la Commission avec les bailleurs de fonds et les partenaires humanitaires et lui a fourni des informations sur le nombre de réfugiés et la situation des camps.



Aussi, les membres de la délégation ont-ils assisté à un briefing fait par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (HCR). A cette occasion, le Représentant du HCR dans le pays a donné aux participants des statistiques à jour concernant les réfugiés, a informé les partenaires de la situation de la fourniture de l’assistance humanitaire et des besoins en attente et a partagé des informations sur l’aménagement de nouveaux camps destinés à accueillir des milliers de réfugiés qui doivent être relocalisés à partir de sites temporaires. En plus de l’OCI, de nombreuses agences humanitaires, dont le Programme alimentaire mondial (PAM), Médecins sans frontières (MSF), la Croix-Rouge française et plusieurs ONG internationales et nationales ont assisté audit briefing et présenté leur contribution aux efforts déployés par les partenaires en faveur du soutien aux réfugiés.



Outre les réunions, la délégation s’est rendue à Zaboud, où elle a assisté à la construction en cours d’un nouveau camp, destiné à accueillir 7000 ménages, soit l’équivalent de 35000 réfugiés à relocaliser depuis le village d’Ade, ainsi qu’à Ademour, un lieu d’accueil temporaire accueillant également des milliers de réfugiés. À Ademour, la délégation s’est entretenue avec des groupes de réfugiés et a fait le point sur leurs conditions de vie.