Tchad : une délégation de l'union des commerçants du MPS accueillie au Mayo-Kebbi Est

Le gouverneur Abdelkerim Seid Bauche a exprimé son soutien et son encouragement à la délégation, soulignant l'importance de leur déplacement. Il a salué leur présence dans sa province et a confirmé leur dévouement en travaillant main dans la main pour véhiculer un message de paix et de vivre ensemble. Il a également souligné l'importance de leur accueil chaleureux envers le président de la transition, témoignant ainsi de leur engagement envers le mouvement.



De son côté, le président de l'Union nationale des commerçants du MPS, Abakar Tahir Moussa, a exprimé sa surprise et sa gratitude pour l'accueil chaleureux qu'ils ont reçu en dehors des 20 km de Bongor. Il a souligné l'engagement de leur union en faveur de la paix, de la cohabitation pacifique et du vivre ensemble harmonieux des Tchadiens, sans distinction. Il a rappelé que ce déplacement ne se limite pas seulement à Mayo-Kebbi Est, mais s'étend jusqu'à Mayo-Kebbi Ouest, dans le but de donner une hospitalité de marque au président de la transition.