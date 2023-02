Tchad : une délégation de la Banque mondiale visite le camp des réfugiés de Kalambari

Conduite par son vice-président, Ousmane Diagana, et accompagnée par le Projet d'appui aux réfugiés et communautés d'accueil (PARCA), une délégation de la Banque mondiale, chargée de l'Afrique de l'Ouest et du centre, a rendu une visite d'échange aux réfugiés camerounais de Kalambari, ce 21 février.



Après avoir échangé avec les réfugiés, le vice-président a félicité les autorités locales, administratives et coutumières d’avoir créé les conditions décentes à ces populations affectées par des conflits, qui sont venues s'installer à Kalambari.



Il félicite aussi les responsables du PARCA d’avoir mis en place et soutenu le centre de santé qui répond au plus urgent des populations déplacées, pour l'accès au service de santé. Japhet Doudou Bendjila, le coordinateur du PARCA, indique que la mission de la Banque mondiale était au Tchad pour une séance de travail avec les autorités.



La délégation a choisi le projet PARCA, parmi tant d'autres projets, en raison du fait que le PARCA a mis un projet d'espace de santé pour soigner les blessures et autres traitements des déplacés au départ.



Mais comme les besoins étaient très importants, avec l'aide des partenaires, cet espace est transformé en maternité et sert également pour les consultations prénatales.