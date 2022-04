Tchad : une délégation de la Ligue des Oulémas du Sahel reçue à la Présidence

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby, a reçu le 2 avril une délégation de la Ligue des Oulémas, prêcheurs et imams des pays du Sahel conduite par son président Dr. Abakar Walar Modou, informe la Présidence.



Élu le 5 juillet 2021 au poste de président de la Ligue des Oulémas, prêcheurs et imams des pays du Sahel, Dr. Abakar Walar Modou a été reçu à son retour à N’Djamena, le 16 juillet par le président du CMT.



Au cours des discussions qui ont duré une heure, la délégation a présenté au chef de l’État les objectifs de cette ligue qui sont entre autres de lutter contre l’extrémisme violent et surtout l’extrémisme religieux, de déconstruire les discours de la haine et de prêcher le vrai message de l’islam.



Le chef de l’État a encouragé le président de la Ligue Cheikh Dr Abakar Walar Modou dans l’exercice de ses fonctions et l’a assuré de tout son soutien.



Cheikh Dr Abakar Walar Modou est également l'actuel vice-imam de la grande mosquée Roi Fayçal de N’Djamena et vice-recteur chargé des recherches à l’Université Roi Fayçal.