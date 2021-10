Tchad : une délégation du FMI reçue à la Présidence

La délégation du FMI comprend notamment Edward Gemayel, chef de mission du FMI pour le Tchad. Les discussions ont duré plus d’une heure. Elles ont été axées essentiellement sur l’évolution économique et financière du pays et le renforcement de la coopération entre le Tchad et le FMI.



Le séjour au Tchad de la délégation du Fonds Monétaire International prend fin le 9 octobre. Peu avant le palais présidentiel, la même délégation a échangé avec le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin.