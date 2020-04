Tchad : une délégation du canton Cogneré en soutien aux soldats blessés

Une délégation du canton Cogneré (Ouaddaï) -situé dans le département d'Abdi, sous-préfecture Bieré- a fait vendredi un don de sang aux soldats blessés de l'opération Colère de Bohoma menée contre Boko Haram.



Le prélèvement de sang a eu lieu au Centre nationale de transfusion sanguine à N'Djamena.



Le représentant du chef de canton Cogneré, Tahir Abakar Assad, s'est félicité d'être le "premier canton du Ouaddaï" a fait un geste à l'armée.



"Nous sommes venus encourager l'armée et le patriotisme du chef de l'Etat dans la lutte contre le terrorisme dans notre pays. On ne pouvait pas garder les bras croisés. Il fallait qu'on réagisse. (...) Que les autres tirent leçon et viennent contribuer pour aider nos frère qui luttent pour la sécurité territoriale", a-t-il dit.



Tahir Abakar Assad a également invité les jeunes à s'impliquer massivement pour assister les militaires et renforcer la sécurité du pays.



47 soldats tchadiens ont été blessés dans l'attaque du 23 mars dernier contre la base de Bohoma, tandis que 196 d'entre eux ont été blessés au cours de l'opération Colère de Bohoma, selon les chiffres fournis par l'état-major des armées.