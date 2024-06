Tchad : une délégation équato-guinéenne conduite par le chef de la diplomatie à N’Djamena

La Ministre déléguée auprès du Ministre des Affaires Étrangères, en charge de l'Intégration Africaine et des Tchadiens de l'Étranger, Madame Fatime Aldjineh Garfa a accueilli ce matin à l’aéroport International Hassan Djamous de N’Djamena, une délégation équato-guinéenne. Cette délégation est composée de Simeon Oyono Esono Angue, Ministre des Affaires Étrangères de la République de Guinée Équatoriale, et de Monsieur Juan Antonio BIBANG Bibang Ntutumu, Ministre à la Présidence Chargé de la Sécurité Exterieure.



Leur visite au Tchad, axée sur des rencontres avec les hautes autorités du pays, est destinée à des échanges fructueux dans le cadre de la coopération bilatérale entre N’Djamena et Malabo.