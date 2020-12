Tchad : une délégation militaire conduite par le CEMGA est au Sila

Goz Beida - Le chef-d'état major général des armées (CEMGA), le général de corps d'armée Abakar Abdelkerim Daoud, est arrivé mardi par voie terrestre à Goz Beida, à la tête d'une délégation militaire. Il a rencontré le gouverneur de la province de Sila, le général Abdraman Ali Mahamat, en présence du commandant de la zone de défense et de sécurité n°11, le colonel Ahmat Fougoumi, entouré de ses proches collaborateurs.



En provenance d'Abéché, le CEMGA est accompagné de plusieurs généraux, notamment du chef d'état-major de l'armée de terre, le commandant national de la Garde nationale et nomade du Tchad et le directeur général adjoint de la Gendarmerie nationale.



Les échanges ont porté sur la sécurité aux frontières et dans la province. Le Sila ayant été le théâtre d'affrontements l'année dernière, la délégation juge important de sillonner la province et renforcer les services de sécurité dans les différentes zones du Sila.



Le général Abdraman Ali Mahamat, gouverneur de la province, explique que cette mission de terrain permet à la délégation militaire de s'enquérir de la situation sécuritaire. Il rend hommage aux forces de défense et de sécurité pour leur sacrifice en faveur de la paix.



Le gouverneur du Sila relève que la Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno dépêche au Sila une délégation militaire de haut niveau pour rencontrer les troupes déployées sur le terrain, rehausser leur moral et les galvaniser.



Le déplacement du CEMGA va se poursuivre jusqu'à Tissi (Sila), après le Ouaddaï et les provinces du Nord du Tchad.