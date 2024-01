Tchad : une délégation militaire hongroise reçue au ministère des Armées

Le ministre des Armées, des Anciens combattants et des Victimes de guerre, Dago Yacoub, a accordé une audience à une haute délégation militaire hongroise dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Tchad et la Hongrie, le 12 janvier 2024.



Cette visite s’inscrit dans le cadre déjà existant entre les deux États en matière de formation, d’armement et d’échange d’expérience, que les deux pays comptent bien développer, selon le département ministériel.