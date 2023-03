Tchad : une délégation ministérielle mène une campagne de vaccination et de marquage des animaux au Lac

La campagne de sensibilisation conjointe contre la peste des petits ruminants et la Péripneumonie contagieuse bovine édition 2022-2023 a été lancée par la délégation missionnaire ministérielle de l'élevage, dans le cadre du projet régional d'appui au pastorisme (PRAPS), financé par la Banque Mondiale. L'équipe 2 des 8 provinces du Centre et Ouest, dirigée par le Dr. Nodjimadji Rirabe, s'est rendue dans la localité de Tarbaderi, située à 4km de Bol, chef lieu de la province du Lac.



Au cours de cette campagne, la délégation a procédé à des vaccinations et à des marquages des animaux petits ruminants. Cette initiative vise à lutter contre la propagation de ces maladies qui affectent les animaux et ont des conséquences économiques importantes pour les éleveurs.



Le projet PRAPS a pour objectif d'améliorer la productivité et la résilience des systèmes d'élevage au Sahel. Cette campagne de sensibilisation conjointe est une étape importante dans la réalisation de cet objectif, car elle permet de prévenir la propagation des maladies et de protéger les éleveurs contre les pertes économiques.



Cette action de la délégation missionnaire ministérielle de l'élevage est un exemple de l'engagement du gouvernement en faveur de l'amélioration de la santé animale et de la productivité dans le secteur de l'élevage. La participation de la Banque Mondiale dans ce projet est également un exemple de l'importance accordée à l'agriculture et à l'élevage dans le développement économique des pays en développement.