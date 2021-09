Tchad : une délégation ministérielle visite un site du projet Biteha 2

Le ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale, Alio Abdoulaye Brahim, et la directrice générale de la STE, Koubra Hissein Itno, accompagnés de la délégation venue de N’Djamena et des autorités locales, ont effectué une visite le 16 septembre à Biteha 2. Ils se sont rendus sur un site du projet en cours de réalisation, pour réceptionner les tuyauteries du projet hydrologique en instance.



Selon le ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale, « il est constaté effectivement des stocks de tuyauteries qui permettront d'améliorer la situation hydrologique, tant attendue par la population locale, ainsi que le bon déroulement du projet. » Les responsables du projet ont donné la garantie que d'ici la fin du mois, l'équipe chargée de l'exécution du projet procédera à la pose des tuyauteries réceptionnées. Pour le ministre, l'installation des tuyauteries constitue déjà une solution majeure au grand problème de l'exécution de ce projet. L’espoir demeure que d'ici quelques semaines, l'objectif sera atteint. Quant au coordonnateur du projet Biteha 2, Bakhit Diki Bakaï, toutes les dispositions sont déjà réunies pour maintenir le planning d'exécution. Les conduites d'eau seront posées le 10 octobre prochain. L'ensemble des volumes des tuyauteries n'est certes pas acheminé, en dépit de l'état de route. Mais cela se fait au fur et à mesure.



Il convient de noter que les tuyauteries sont contenues dans 182 véhicules, pour un ensemble de 31,5 km. Chaque conduite mesure 5.46m, alors que le diamètre est de 500 mm et les classes des conduites de la classe 30. Selon le coordonnateur du projet, la prochaine étape, après la réception des tuyauteries, est celle des opérations de pose et de raccordement des conduites, suivie des étapes des essais et de mise en œuvre du réseau.

L'exécution de ces étapes se fera dans trois mois, selon le planning opérationnel. Il a aussi souligné qu'après la fin de ce projet, et conformément à la prévision, le problème d'alimentation en eau potable pour la ville d'Abéché sera résolu à 80 ou 85%. Il faut dire que bien avant le projet en cours, il y a une conduite de diamètre 300mm qui draine une petite quantité d'eau, contrairement à celles qui seront posées.