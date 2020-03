Tchad : une délégation se rend à kolkobodo après l'attaque d'un village

Une importante délégation composée notamment du sultan de Dar Sila et de notables de la province, a quitté Goz Beida cet après-midi en direction de Kolkobodo où un village a été attaqué dans la nuit de jeudi.



Au moins un assaillant armé a attaqué dans la nuit de jeudi, le village Kolkobodo, une localité située à 102 km à l'Est de Goz Beida, dans le département d'addé, précisément dans la commune de Koumou.



L'attaque a eu lieu vers 21 heures au centre du village.



Six personnes ont été tuées.



Les forces de sécurité sont mobilisées depuis hier nuit pour rechercher l'auteur de la tuerie.