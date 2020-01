Tchad : une délégation soudanaise reçue à la Présidence

Le chef de l'Etat tchadien Idriss Déby a reçu vendredi à la Présidence, une délégation soudanaise conduite par le ministre secrétaire général du Gouvernement soudanais, Oumar Béchir Maniss.



Le ministre a remis au président du Tchad un pli fermé du président soudanais Abdel Fattah Al-Bourhane.



D'après la Présidence, "le chef de l’Etat qui suit de près l’évolution de la situation politique au Soudan, s’est entretenu pendant près d’une heure avec l’émissaire soudanais et sa suite. (...) Le Chef de l’Etat, il faut le rappeler, a joué un rôle majeur dans le retour progressif de la paix au Darfour et le retour du calme à Khartoum."



Le ministre a laissé entendre que le Gouvernement soudanais, dans sa recherche de la paix et de la concorde nationale, entend organiser une conférence pour ramener la paix entre les filles et fils du Soudan vivant le long de la frontière avec le Tchad et que son gouvernement souhaiterait que cette conférence soit placée sous l’égide du chef de l'Etat.