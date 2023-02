Tchad : une délégation visite le pont de Koundjourou dans la province du Batha

Ce mardi 15 février 2023, le Ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Dr Idriss Saleh Bachar, accompagné d'une délégation ministérielle, s'est rendu au pont de Koundjourou dans le département du Batha. Cette visite avait pour objectif de constater l'état du pont, particulièrement important pour la province du Batha, car c'est par ce pont que la majorité de la transhumance du Tchad passe.



Le Ministre a été accueilli par le gouverneur de la province du Batha, le général de brigade Djimta Ben-Degon, et plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de la communication porte-parole du Gouvernement, Aziz Mahamat Saleh, le secrétaire d'Etat à la production agricole Abakar Mahamat Ramadan, des techniciens du ministère, les partenaires et les filles et fils de la province.



Après une visite guidée de la zone, le Ministre a souligné que la politique du président de transition en matière d'infrastructure de budget 2023 montre clairement que plus de 17% de budget est orienté aux infrastructures, et 60 à 70% de ce projet est orienté vers la relance des travaux qui sont en arrêt y compris la route Ngoura-Ati. Le Ministre a ajouté que le président de la Transition Mahamat Idriss Deby Itno, est soucieux du devenir de ce projet et qu'une solution sera trouvée avant la saison pluvieuse afin de soulager la population d'exercer leurs activités.



En outre, le sous-préfet de Koundjourou, Idriss Souleyman Boeyeme, a souligné que le déplacement du Ministre et de la délégation qui l'accompagne est un souci de taille pour la population de la province du Batha en général et de la sous-préfecture Koundjourou en particulier. La population rencontre des difficultés pour accéder au centre de santé, au marché, et y a également des pertes d'animaux lors du débordement du fleuve Batha en saison pluvieuse.



Le Ministre a profité de l'occasion pour demander à la population de Koundjourou d'éviter les conflits intercommunautaires entre éleveurs et agriculteurs, de cultiver la paix, la cohabitation pacifique et le vivre ensemble afin de développer la sous-préfecture.