Tchad : une dispute entre un colonel et un douanier a failli finir dans le sang

À la direction des douanes de Ngueli, dans l’après-midi du 11 août, vers 15h 27, une bagarre entre un agent, se disant colonel et roulant dans un véhicule Toyota V8 à vitres fumées, et un douanier, a failli dégénérer.



Le douanier, à bord de son véhicule, a barré la route à l'officier pour le contrôler. Ce dernier a freiné et effectué une marche arrière, abaissé sa vitre et pointé du doigt le douanier sur un ton menaçant. S'en est suivie une vive altercation. Le colonel en rage, a appuyé sur l'accélérateur pour atteindre le douanier, avant de descendre avec un gourdin. Il a été maitrisé par d'autres douaniers.



Dans les échanges, un compagnon de l'officier, âgé d'une vingtaine d'années, a sorti un long couteau et a tenté de s'en prendre au douanier. Il a été aperçu in extremis par un autre douanier, et maitrisé.



Dépassé par la foule, le colonel a embarqué dans son véhicule et a tenté une manœuvre en fonçant à toute vitesse sur les douaniers, avant de freiner brutalement. Il a menacé de mort le douanier avant de quitter les lieux, sans être inquiété. La scène a suscité de nombreuses réactions parmi les riverains.



Pour certains, c'est une intimidation inacceptable, tandis que d'autres estiment que le douanier en a pris pour son compte.