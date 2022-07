Tchad : une distribution de vivres aux ménages vulnérables à Mara

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale a lancé ce 8 juillet la campagne de distribution des kits alimentaires en faveur des couches vulnérables dans le village de Missile Abkoma (Mara) dans le 1er arrondissement de N'Djamena.



Cinq sites ont été été choisis. La même opération se déroulera dans les quatre autres sites respectifs à savoir : Walia, Gaouï, Mandjafa et Lamadji.



200 ménages ont pu bénéficier de ces dons constitués entre autres de dattes, cartons de savon, bidons d'huile et sacs de maïs.



Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale a indiqué que la faim est une arme de destruction massive qui affecte toutes les communautés et qui les prive des besoins vitaux. Il a précisé que ces opérations vont s'étendre de manière graduelle et progressive à l'ensemble du territoire national.