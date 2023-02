Tchad : une domestique enceinte s'enfuit avec la grossesse du fils de son patron

Ridina, un quartier du 5ème arrondissement de N'Djamena, est actuellement le théâtre d'une affaire incroyable qui implique une domestique enceinte et la famille qui l'emploie.



Selon les témoignages des voisins, la jeune fille de 19 ans, employée par cette famille, s'est enfuie avec sa grossesse de quatre mois, qui est en réalité celle du fils de son patron. La femme de ce dernier était au courant de la situation depuis le début, mais a préféré gérer cette affaire en secret.



Son objectif était de préserver la réputation de son mari, qui selon la tradition, devait épouser la mère de l'enfant en temps voulu. La femme de ce dernier avait promis à la domestique de prendre soin d'elle pendant sa grossesse et de prendre une décision après l'accouchement.



Malheureusement, la fuite de la domestique a suscité de nombreuses interrogations, et le secret a finalement éclaté. Le père de la famille, informé tardivement de la situation, se sent soulagé que la domestique soit partie avec la grossesse depuis si longtemps.



Cependant, dans la communauté musulmane, un enfant né hors mariage n'est jamais le bienvenu. L'avenir de cette affaire reste incertain. Il n'est pas encore clair si un jour, la domestique reviendra avec l'enfant. Cette histoire montre à quel point les secrets peuvent avoir des conséquences imprévues, et remettre en question les valeurs et les traditions familiales.