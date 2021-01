Tchad : une dotation en kits d’hygiène pour des écoles du Bahr-Azoum

Le secrétaire général du département de Bahr-Azoum, Djido Ali Abatcha, représentant le préfet, a présidé une cérémonie de remise des dispositifs de lavage des mains offerts par l'Association des Femmes d'Am-Timan dénommée Annassour. La cérémonie a eu lieu ce vendredi 22 janvier 2021 au Centre de Lecture et d'Animation Culturelle de la ville d'Am-Timan.



Reconnue officiellement le 7 juin 2006, sous le folio nº 006, l'Association des Femmes d'Am-Timan Annassour est une organisation qui œuvre pour la promotion du bien-être social. Elle a contribué à la lutte contre les maladies telles que le choléra et le coronavirus. Pour apporter son appui au système éducatif, elle offre 2 000 masques, 9 kits de lavage des mains équipés chacun d'un carton de savon et d'un carton d'eau de Javel, destinés à des établissements scolaires.