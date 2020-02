Tchad : une épée en or offerte au khalife de la Tidjania à Am Djarass

Le khalife général de la confrérie Tidjania, Cheikh Sidi Ali Bel-Arabi et le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Chekh Khatir Mahamat Issa, ont effectué mardi une visite à Am Djarass dans la province de l'Ennedi Est, dans le cadre d'une tournée provinciale.



La délégation -composée notamment de leaders religieux et d'un conseiller du chef de l'Etat- a été accueilli à sa descente d'avion par le secrétaire général de la province de l'Ennedi Est, Amadou Oumarou, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques d'Am Djarass, et le sultan du Dar Bilia, Sidick Timan Déby.



La population d'Am Djarass s'est massivement mobilisée pour accueillir la délégation.



Le cortège s'est ensuite rendu au Palais Royal puis à la grande mosquée où des invocations ont été formulées en faveur de la paix.



Le président du CSAI, Chekh Khatir Mahamat Issa, a expliqué que la visite du Khalife de la Tidjania s'inscrit dans le cadre d'une tournée provinciale. Il a demandé aux musulmans de prier pour la paix au Tchad.



Une épée en or a été offerte à Cheikh Sidi Ali Bel-Arabi par le sultan du Dar Bilia, Sidick Timan Déby.



L'objectif de la tournée du Khalife est de renforcer les liens entre les fidèles musulmans de manière générale et particulièrement entre les adeptes de la confrérie Tidjania.