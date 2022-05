Tchad : une équipe de désarmement à Kelo, plusieurs armes saisies

Une équipe de désarmement est sur place. Dans la matinée de samedi, une opération de fouilles d'armes a été opérée dans la ville. Plusieurs armes blanches et armes à feu ont été saisies.



Après avoir rendu visite aux familles éprouvées, le directeur général 2ème adjoint de la gendarmerie a demandé aux parents "de prendre leur mal en patience car ce pays a besoin de paix".



La mission du directeur général 2ème adjoint de la gendarmerie ne vise pas seulement à assurer la sécurité et apporter le message de la paix. Elle a également pour objectif de relever des responsables militaires de la place notamment le commandant de légion et le commandant de groupement pour "incompétence".



La situation est calme dans la ville de Kelo. Des mesures sécuritaires drastiques ont été instaurées par les autorités provinciales.