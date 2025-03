Tchad : une équipe de la presse locale effectue une visite au marché central de Mao

Dans le cadre de la sécurisation du marché central de Mao, la commune de Mao s'investit activement pour garantir une bonne gestion du marché, en mettant l'accent sur la lutte contre le vol, le banditisme, l’usage des pousse-pousse au sein du marché, et le respect des consignes établies.



Suite à ces mesures, une équipe de la presse locale, composée de membres de la Radio N'djimi, Alwihda, MRTV et TWM, a effectué une visite ce 26 mars 2025 au marché afin d'en constater la mise en œuvre.



Sur place, l'équipe a observé que les commerçants respectaient les consignes assignées par la commune, et a noté la présence des forces de défense et de sécurité mobilisées pour garantir la sécurité des personnes à l'approche de la fête. Certains commerçants ont également exprimé leur satisfaction à l’égard des efforts déployés par la commune, tout en encourageant celle-ci à poursuivre dans cette voie.



Dans son intervention, le maire de la commune de Mao, Mahadi Ali Alifeï, a remercié l’équipe de la presse pour son engagement et son dévouement en faveur du bien-être de la population. Il a également exprimé sa gratitude envers les commerçants qui ont compris l’importance de cette initiative de la commune, soulignant que ces mesures sont avant tout dans leur intérêt.



Le maire a exhorté la population à respecter les consignes établies, et a réaffirmé que la commune travaille activement au service des citoyens. Il a conclu en promettant que les défis restants seront abordés et résolus progressivement, point par point.