Tchad : une escroc prétend être la femme d'un opposant et trompe une église à Walia

C'est un matin de décembre 2022 que l'incident s'est produit. Vers 5 heures du matin, la jeune femme est arrivée dans la cour de l'église et a été accueillie chaleureusement par la femme du pasteur. Elle a expliqué ses difficultés à son hôte, prétendant être la femme de Succes Masra, laissée seule avec un enfant en bas âge après que son mari et ses trois autres enfants aient quitté le pays. Elle a ajouté qu'elle habitait dans un bâtiment sous la menace constante des policiers et qu'elle souhaitait quitter le pays.



Le pasteur associé de l'église, ému par son histoire, a appelé le trésorier pour demander de l'aide financière pour l'aider à quitter le pays. Cependant, le trésorier a reconnu la jeune femme et l'a démasquée comme une escroc.



Mise à nue devant le trésorier, la dame est apparue confuse : « Veuillez me déposer à la frontière avec le Cameroun. Laissez l'histoire de la prière et tout le reste.» Pendant ce temps, le trésorier a pris à part le pasteur associé et lui a remis un billet de 10 000 FCFA. Embarquée dans la voiture de l'homme de Dieu, elle a été conduite jusqu'à N'Gueli, le pont reliant le Tchad au Cameroun. À sa descente du véhicule, elle a commencé à parler de ses rêves et visions à l'homme de Dieu, en disant : "pasteur, j'ai des rêves et des visions qui se réalisent souvent, mais je ne sais pas comment cela doit fonctionner selon la volonté de Dieu."



Étonné, le pasteur associé lui a répondu: "Tu dois prier, jeûner. Consacre-toi, cherche la face de l'Éternel. Il te dira ce que tu dois faire avec ces dons qu'il t'a donnés, car c'est pour sa gloire, Lui, Dieu." Pendant qu'elle continuait la discussion, l'homme de Dieu lui a tendu un billet de 10 000 FCFA. Elle est alors repartie vers N'Djamena.



Cette histoire montre à quel point il est important de rester vigilant face aux escrocs qui peuvent prendre des formes inattendues et utiliser des histoires émouvantes pour tromper les gens. Il est recommandé de ne pas donner de l'argent ou des biens à des personnes que l'on ne connaît pas ou dont l'histoire semble suspecte.