Tchad : une évaluation de la participation des jeunes aux assises nationales

L'objectif de l'atelier est de permettre aux participants d'évaluer la participation qualitative et quantitative des jeunes au dialogue national inclusif et souverain pour pouvoir élaborer une feuille de route des actions sociales et des plaidoyers pour la mise en œuvre des recommandations des jeunes.



Pour la secrétaire d'État à la jeunesse et au leadership entrepreneurial, Fatimé Boukar Kosseï, le ministère en charge de la jeunesse accueille avec intérêt la tenue de cet atelier qui permet d'évaluer le niveau d'implication des jeunes aux instances de prise de décision, capitaliser les acquis de la participation des jeunes et promouvoir le concept du développement inclusif.